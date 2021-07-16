台北市衛生局公布確診者足跡，遍及內湖各大賣場，除IKEA、好市多外，家樂福內湖店今也貼出「配合政府單位指示暫時停止營業」公告；不過，家樂福內部最新指示，為了徹底全面清消，停業不只1天，最新決議是位於2、3樓的量販店，周末也要暫時停止營業，總計停業3天，下周一才恢復正常營業時間。

家樂福內湖店1樓為美食街，家樂福表示，將於明日正常營業，但僅限開放民眾外帶。