就愛逛賣場 家樂福內湖店停業3天 17:172021/07/16 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 家樂福內湖店傳確診者足跡，今閉店消毒1天。（圖／翻攝自Google地圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市衛生局公布確診者足跡，遍及內湖各大賣場，除IKEA、好市多外，家樂福內湖店今也貼出「配合政府單位指示暫時停止營業」公告；不過，家樂福內部最新指示，為了徹底全面清消，停業不只1天，最新決議是位於2、3樓的量販店，周末也要暫時停止營業，總計停業3天，下周一才恢復正常營業時間。 家樂福內湖店1樓為美食街，家樂福表示，將於明日正常營業，但僅限開放民眾外帶。 內湖大賣場全中 家樂福今閉店消毒 有確診足跡 IKEA內湖店停業1天變3天 #家樂福 #內湖店 #停業 #3天 #暫時 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市＋9 確診足跡涉多家賣場 04:102021/07/16 地方新聞 鳳山肉品市場個體戶口罩都亂戴 遭開單勒令停業3天 11:392021/07/16 生活 扯爆！雨水下水道剛完工 挖開驚見涵管被鑿穿 中市府：追究責任 11:192021/07/16 生活 慘烈！放無薪假2704家 逾3萬人沒收入 分創史上及11年新高 11:452021/07/16 生活 永慶房產董事長孫慶餘推第4品牌「永義房屋」 04:102021/07/16 財經焦點 老市場新靈魂 08:302021/07/16 生活 共同抗疫 桃園房屋稅主動減稅逾1200萬元 16:042021/07/16 區域情報-桃園 嘉義文化路夜市今晚復業 人數管制2000人為限 13:022021/07/16 生活 彰化連續嘉玲後今添1確診 男子社交圈跨3縣市 10人遭匡列 14:432021/07/16 生活 雙北上百單親家庭急需食物支援 頂新和德及時送暖 09:352021/07/16 社會 傳未滿28天就幫孕婦施打第二劑疫苗 新泰醫院回應了 15:252021/07/16 生活 生活熱門新聞 Delta變種再拉警報 彰化男出差屏東確診 急驗病毒序列 - 生活 感染源不明 彰化確診男曾赴屏東 到過永靖全聯、員林市場 - 生活 罕見合法混打疫苗！屏東男成功打AZ＋莫德納 原因曝光 - 生活 接種AZ、莫德納保護力能維持多久？羅一鈞給答案 - 生活 等不到莫德納了？死不打AZ的結果 他一看這數據傻眼 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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