大陸碳排放權交易市場16日上線首日迎來開門紅，截至收盤，碳配額最新價為每噸人民幣（下同）51.23元，漲幅為6.73％，成交均價為每噸51.23元。16日最高價為每噸52.8元，最低價為每噸48元。交易總量410.4萬噸，交易總額為2.1億元。

證券時報引述上海環境能源交易所表示，中石油、中石化、華能集團、大唐集團、華電集團、國電投、國家能源、申能集團、浙能集團、華潤電力等企業，皆參與大陸碳市場首日交易。

另一方面，國務院國資委秘書長彭華崗表示，目前部分中央企業已經組織碳資產管理的專業機構，展開碳排放統計核算、盤查等工作，並且積極參與碳排放交易。能源、鋼鐵等重點行業央企也已經投資參股北京、上海、湖北等地的碳交易機構。

國務院強調，國資委對於碳達峰、碳中和行動高度重視，現在也正在積極研究制定相關意見和方案，推動央企更好地在碳達峰、碳中和行動當中發揮作用。