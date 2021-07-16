7/16（五）盤中不銹鋼期貨合約持續走高，再創歷史新高，現報19100元/噸。

今年隨著鎳價持續上漲的趨勢，台廠不鏽鋼廠第一季獲利相當亮眼；第二季鎳價逐步回穩上升，業者營運續揚，產業基本面變化，更讓不鏽鋼族群後市可期。

近期熱軋鋼捲價格受到供給壓力持續上攻，美國最大的不鏽鋼供應商北美不銹鋼（NAS）傳出供給問題被迫停產，又因為美國國內卡車運力短缺，導致生產用工業氣體稀缺，讓該公司的肯塔基州肯特廠無法正常運轉，目前該公司已暫停所有供應合約，交貨時間也無限期延期，此公司在美國的供應總量40%，造成美國不鏽鋼供給也出現問題。

而大陸5月1日起取消146項鋼品出口退稅，而在觀察清單項目中，大陸這次取消退稅鋼品目前看來以熱軋、合金鋼及不鏽鋼等為主，冷軋和鍍鋅產品則未完全取消，掀起轉單效應，使台灣上下游廠外銷接單暢旺。

俄羅斯計畫8月1日起到年底對鋼鐵、鎳、鋁、銅等出口課徵至少15%臨時稅率，刺激國際鎳、鋁等金屬價格走升；倫敦金屬交易所（LME）鎳價6月以來重回每公噸1.8萬美元高檔。

隨著主要原料鎳價上漲，7月不鏽鋼價持續漲勢，除了上游有利外，也有利於下游相關廠商允強、彰源、運錩等第三季持續獲利看好，市場熱度有機會延續至第四季。

不銹鋼板管加工廠允強為全球前五大，台灣第一大不鏽鋼焊接管製造商，近期公司公告的6月營收17.2億元、創近三年來新高，月增19%、年增77%，受惠歐美疫情解封、經濟重啟，允強訂單能見度到10月，而在5-6月報價接連大幅調漲下，產品利差將逐步擴大，該公司也以外銷為主，占比約80%，漲價效應將延後約2個月反應，因此看好該公司在第三季後有更好的獲利表現。

目前技術面已回檔到月線位置，KD指標於低檔，籌碼面來看，投信也有布局。

台灣第二大不鏽鋼加工廠商彰源，受惠不鏽鋼產品利差擴大且具低價庫存優勢，近期公布第二季營收35.97億，月增20.7%、年增37.1%，而5月自結稅後獲利達1.03億元，EPS為0.36元，可望第二季的獲利再創新高，目前公司訂單能見度約2到3個月，表示市場需求仍強勁，對後市看法樂觀。

先前因為股價波動太大被處置，使近期股價受到壓抑，7/16結束處置，可望有一波「越關越大尾」行情。

（本文作者為摩爾投顧 證期雙分析師陳昆仁）

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