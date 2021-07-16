彰化縣衛生局長葉彥伯說明，彰化新添1確診，採高規格防疫，同住家人和員工都住進集中檢疫所。（吳敏菁攝）

彰化縣新增1確診，9日曾到屏東。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣新增1確診，為單一確診個案，感染源不明。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣16日公布新增1例確診，為31歲男性，感染源不明，曾經到屏東出差，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，症狀較像是英國變重病毒，但為嚴防印度Delta變異株跨縣市蔓延，檢體急送中央進行病毒基因序列比對，並採取高規格防疫，同住父母和妹妹都安排住進集中檢疫所，目前採檢都是陰性。

彰化縣連續4天零確診之後，又出現單一感染源不明的確診案例，男子自己開立小公司，9日搭乘台鐵到屏東出差，當天來回，13日出現喉嚨痛等上呼吸道症狀，14日就醫進行PCR採檢確診，Ct值17.88。

彰化衛生局長葉彥伯表示，雖新增確診者外顯症狀較像目前在國內廣泛盛行的「英國變異病毒」，但仍不敢掉於輕心，立即採高規格防疫，把3位同住家人和1名職場同事，並展開跨縣市疫調，嚴防「Delta變異病毒」跨縣市蔓延。

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