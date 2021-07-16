納豆（左）與王少偉為拿獎金不顧形象。（台視提供）

納豆今（16日）在臉書上傳台視《綜藝3國智》的復工照，大家都戴上口罩進棚錄影，看起來很開心，台視表示：「所有參與者都有事先快篩，按照文化部給的指引處理。」也透露大夥一開錄就互相問候好久不見，每個人都說很開心、很珍惜可以工作的機會。

《3國智》推出特別版「疫起看新3國智Online」廣受觀眾好評，明晚（17日）持續由黃豪平棚內出題，主持群需在家找出指定注音符號開頭的物品，題目指定「ㄅ」，納豆和張立東同時拿出白板，王少偉和廖威廉不約而同拿了白紙。

為求勝獲得紓困獎金，納豆馬上更改答案，指著自己並對鏡頭說：「『白癡』，這樣可以吧！」王少偉則拉著眼皮翻白眼表示：「我白目！」兩人為了獎金一個放下尊嚴自嘲、一個拋棄形象，搞笑模樣讓人捧腹大笑。

哈孝遠不愧是運動員反應靈敏，立刻拿起桌上杯子，雖然節目判定「白癡」和「白目」都給過，不過這關的勝利還是讓哈孝遠拿下，免不了遭其他人調侃，拿之前哈媽媽亂入梗糗他：「那一定又是媽媽拿給他的啦！」

瑪麗拿出包裝紙、風田找了一隻筆、花花腦筋動的快，拿書（book）答案，可惜不符合遊戲規則。接下來要找「ㄩ」開頭的物品，大家都花了點時間思考答案，花花率先拿出浴巾過關，納豆東翻西找，沒有ㄩ開頭的物品，又以同樣手法，笑稱自己「慾火焚身」同時搭配吐舌和迷濛眼神，模樣十分逗趣。相關內容在明晚8點台視播出。