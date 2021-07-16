台南於6月22日推出關子嶺線上小旅行影片後，獲得熱烈回響，今(16)日再推出府城歷史散步赤崁線及老屋老店老生活2支影片。在欣賞關子嶺自然風光及唯美山色後，現在邀請大家來到府城舊城區，一起來觀賞廟宇文化、傳統老行業及名人故居的慢活遊。

台南市長黃偉哲表示，台南建城近四百年，更有美食、古蹟之都的美稱，不僅有美食，文化觀光層面，也遺留豐富的旅遊景點與文化資產，今天推出府城歷史散步赤崁線及老屋老店老生活2支影片，讓大家透過攝影鏡頭影片畫面，認識多元化的老台南。

台南觀光旅遊局郭貞慧局長表示，觀光旅遊是多元的，目前尚屬三級警戒雖然有適度鬆綁，但是大家出門口罩仍然要戴好戴滿，遵守防疫規定，如果不想出門，想至台南遊玩，可利用今天推出《府城歷史散步赤崁線》及《老屋老店老生活》2支影片，感受線上觀光旅遊的樂趣。

大井頭（圖片/臺南市政府觀光旅遊局提供）

全美戲院外牆海馬（圖片/臺南市政府觀光旅遊局提供）

祀典武廟山牆（圖片/臺南市政府觀光旅遊局提供）

臺南大天后宮（圖片/臺南市政府觀光旅遊局提供）

同位在赤崁文化園區的府城歷史散步赤崁線及老屋老店老生活散步路線，是觀光旅遊的熱門景點。赤崁線有祀典武廟→大天后宮→開基武廟→新美街→赤崁樓→開基靈祐宮→萬福庵照牆等景點。台灣本土重要文學家葉石濤先生，曾在《葫蘆巷春夢》中所描寫的葫蘆巷，就是武廟通往大天后宮那條小小的巷子，赤崁線除結合文學地景，還包括文化古蹟及廟宇。而以傳統老行業、名人故居、文創歷史街區的老屋老店老生活，在蜿蜒巷弄中、欣賞老屋老店。透過攝影鏡頭畫面的特寫，呈現廟宇屋簷裝飾、老屋老店的昔日老照片，在解說員的旁白介紹，體驗昔日文化歷史及慢活生活氛圍，漫遊中發現在地生活之美。

台南散步路線各具有不同特色，觀光旅遊局依各路線，透過攝影鏡頭拍出路線的特色，府城歷史散步赤崁線及老屋老店老生活2支影片，已上傳至台南旅遊網及Itainan2020youtube頻道！

※.府城歷史散步赤崁線影片：

※. 老屋老店老生活影片：