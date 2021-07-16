新竹瓦斯公司總經理黃俞昌屆齡退休，遺缺由新竹縣政府參議、兼任該公司董事的邱世昌代理，16日上午舉辦交接典禮，未來將持續推動瓦斯公司業務，確保大新竹地區供氣的穩定及安全。

交接典禮由董事長楊文科主持、縣府主計處長黃文琦監交，楊文科表示，他與黃俞昌相識已久，從過去在新竹科學園區、中部科學園區到南部科學園區，有幾十年的革命情感，黃俞昌的專長在土木，不過在新竹瓦斯公司任職6年許，也十分幹練、表現卓越，楊文科也在他退休之際送上「功在竹瓦」的獎座。

楊文科表示，瓦斯公司業務看似如開水般平淡，卻是24小時待命，黃俞昌任內在營業、人事、工程方面建立各項管理規章，也創造經營績效，他也期許接任的邱世昌，能在原有的基礎上持續開拓，發揮團隊戰力。

邱世昌中華大學建築與都市計畫研究所碩士、淡江大學水利工程系畢業，公務員資歷已有33餘年，過去曾擔任農業處長、環保局祕書，也曾在新埔鎮公所、芎林鄉公所服務，行政經歷豐富，今年初也曾在峨眉鄉擔任代理鄉長。

邱世昌說，感謝楊文科給予他的新挑戰，未來會兢兢業業推動瓦斯公司各項業務，提升大新竹地區供氣用戶的服務品質，以及供氣的穩定及安全。

今後將秉持負責、守法、創新的精神，發揮過去在地方及工程相關之專長，兢兢業業推動瓦斯公司的各項業務，提昇新竹縣市供氣用戶服務品質並加強供氣穩定及安全。