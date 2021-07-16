南投縣暑期線上營隊，內容豐富多元。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣暑期線上營隊，內容豐富多元。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

防疫3級警戒，學校停課不停學，學生透過線上學習；進入暑期後，更有多所學校透過夏日樂學、育樂營方式，推出結合12年國教課綱，橫跨8大領域的多元線上營隊，讓孩子們在暑假期間，照樣不停學。

暑假開始，南投縣目前已經有63所學校，推出82梯次的線上教學營隊，其他學校也陸續規畫推出中，讓小朋友擁有豐富多元樂趣的暑假；同時，持續透過教師的培訓與研習，提升教師的線上教學能力，培養孩子的自主學習素養。

教育處長陸正威表示，南投縣辦理青少年線上全英語營隊，由iEARN Taiwan、台南市聖功女中及彰化縣藝術高中老師一同規畫課程，共有14所國中學生參與，探索全球化議題及跨文化學習，讓學生精進英語能力，並透過高中志工與國中學員互動討論，增強溝通與合作能力。

陸正威指出，南投縣線上教學營隊的學習內容豐富多元，從充滿挑戰性的線上程式學習，樂聲悠揚的弦樂、陶笛、竹排笛，到貼近生活的食農教育營隊，更有生動的線上童玩戲劇、魔術營、童軍活動、遠距科學營等，充分展現南投縣各校的巧思和創意。

線上教學營隊擔綱的師資，除了校內學有專精的老師，也結合大專院校團隊、教授及外聘專家，並運用google meet、classroom及facebook、youtube等多種平台，以線上示範、展示，分組指導、討論，及線上成果發表和分享，讓學生在疫情中透過不一樣的學習方式，感受暑期不無聊、線上快樂學的暑假生活。