智邦(2345)於今(16)日召開董事會推選董事長，由寬鑫投資代表人林明蓉當選新任董事長，原任董事長郭飛龍卸任後，將加入新設立的策略發展委員會，擘劃執行公司長期戰略，加速變革維新。

新接任智邦董事長的林明蓉，擔任智邦財務長多年，深入參與經營決策執行，近年來更負責推動智邦集團自有品牌業務，發展開放網路技術應用解決方案。

林明蓉表示，未來智邦將持續擴大在雲端數據中心、企業網路、電信網路的市場佔有率，積極布局新興技術，並在商業模式上接續創新。

郭飛龍表示，為推進世代交替，不再擔任智邦董事長，但仍是智邦經營團隊的一份子，對公司的未來依然充滿使命感，後續將專注長期戰略規劃，並整合資源以產生綜效，為客戶、股東、合作夥伴開創新局，繼續與新生代團隊共同努力，激勵團隊達成董事會交付的目標。

新成立的策略發展委員會(Advisory Board) 成員包含不同領域專家以及與內部資深員工，成員數8~10人，並將由召集人依據不同主題進行任務分工，定期向董事會提出報告。