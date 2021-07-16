軒郁(6703)今日股東會通過每股配息7.25元，並完成董事改選，此次董事結構中第一次女性董事席次過半，朝向董事會多元化邁進，有助提升公司治理。

軒郁國際今日股東會議案均順利通過，並完成改選董事，董事祥辰投資(股)代表人胡蕙郁、聖倫投資(股)代表人曾俊盛、彥文資產管理顧問(股)代表人謝承運及王惟怡、陳偉航兩位獨立董事都順利連任。新任董事分別由祥辰投資(股)代表人楊婷婷擔任董事及理律法律事務所資深律師洪欣儒擔任獨立董事。

軒郁指出，今年雖逢疫情影響品牌於實體業績表現，但靠自家電商平台「iQueen愛女人購物網」業績貢獻，集團於上半年整體業績呈現小幅逆勢成長，下半年盼隨著疫情趨緩，實體通路得到適度解封，實體通路業績搭配自家網購業績能持續增長貢獻整體營收攀升。

軒郁表示，經過去年一整年疫情的挑戰，公司商業模式轉型已有顯著成效，集團已成功轉型成為線上與線下高度融合互補的新OMO盈利模式。第2季配合母親節感恩慶檔期，及618電商年中慶，旗下美妝與保健品牌陸續推出年度重點新品搭配全新代言人，預計將雙雙帶動一波新業績成長動能。

軒郁國際訂7月28日為除息交易日，每股預計配發現金股利5.25元及資本公積現金2元，合計發放7.25元，現金股利發放日為8月25日，將配發現金股利1.09億元與資本公積0.42億元，合計將配發約1.51億元。