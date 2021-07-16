中信金(2891)與鴻海(2317)宣布雙方今(16)日簽署合作備忘錄，將共同成立新能源車(Electric Vehicle EV)產業基金，募集規模目標為新台幣50至100億元。在全球新能源車市場即將進入爆發性成長之際，該基金將善用兩大集團在科技與金融上的專業優勢，超前布局投資國內外新能源車相關技術或製造領域的優質公司，並且讓台灣的電子科技及傳統汽車產業加入全球新能源車的領先陣營，進而促進台灣的產業升級與經濟轉型。

全球最大科技服務製造商鴻海科技集團投資長杜墨璽與中國信託金控董事童兆勤本次透過雲端視訊簽署合作備忘錄，雙方正式建立在新能源車基金上的夥伴關係。未來新創公司或資通訊、傳統製造業者若想進入新能源車的產業供應鏈，新成立的基金將能提供產業鏈結、資金資源，與技術升級的服務。

中國信託商業銀行董事長利明献表示，與鴻海集團共同成立新能源車基金具有非凡意義，正值世界對環保議題的重視引發全球汽車產業歷經劃時代的變革，此次雙方強強合作，必能成為國內投資新能源車基金的首選。此基金未來將積極邀請政府國發基金、金融界與產業界的資金投入，共襄此一盛舉，為國內產業轉型升級做出巨大的貢獻，塑造台灣在未來全球新能源車市場中的領導地位。藉此機會也要特別感謝金管會及國發會政策上的核准及支持，同時也要感謝經濟部及行政院首長們的指導和鼓勵，他們一致認為引導政府及民間資金投入新能源車產業是做大做強台灣核心能力的重要舉措。

利明献指出，中信金控過去透過旗下中國信託創業投資公司，投資上百家國內外新創公司，並代為管理政府中小企業基金、服務與製造業基金、文創基金，大幅提升被投資公司的技術能力與產業競爭力，此次更結合國內外各知名企業的資源，相信與鴻海科技集團合作，必能創造佳績。

鴻海積極布局電動車產業，倡議組成MIH聯盟推動開放、共享的發展平台，已結合全球近1800家供應商加入，並陸續與Fisker、Stellantis、裕隆、吉利、泰國國家石油(PTT)等國際大型車廠合作，鞏固發展電動汽車最重要的出海口。

此次與中信的基金合作，將運用鴻海在智慧製造領域中的產品開發能力、速度、與客戶優勢，提供被投資公司在技術上優化升級服務，快速縮短開發生產周期，迅速將技術商品化並順利導入市場。

此外，將結合中信金的金融產業資源，提供被投資公司在公司治理諮詢、財務規畫建議，進入資本市場輔導規畫與取得國際融資管道。雙方透過此次合作，將共同積極尋找深具潛力的投資標的，引領資金投入能永續發展的新能源車產業。

鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海過去四十餘年的資通訊產業優勢與全球化布局發展經驗，結合中信金控在金融市場的專業，雙方共同成立產業基金，將能活絡台灣的新能源車生態系，透過資金以及技術活水加快產業腳步，合力孵化半導體與資通訊之外的另一個護國產業。

劉揚偉也提到，鴻海希望藉此為企業導入資金與資源，強化台灣車輛產業在國際市場的競爭力，落實永續發展，進一步讓綠色環保的新能源車成為集團的核心成長動能。也相信鴻海能發揮深植產業的影響力，結合中國信託在資本市場的經驗，打造一個多方多贏的產業基金。