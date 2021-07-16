中國四大名著之一的《三國演義》，有不少華人都拜讀過，小說中一些經典篇章和橋段時至今日也常被許多人引用評論。台北市議員侯漢廷15日PO出一張，關羽「過五關斬六將」的改編漫畫，讓國民黨台北市議員羅智強也轉發到臉書，並直呼，「這則漫畫不轉發對不起侯漢廷，更對不起蔡英文」。

《三國演義》改編漫畫。(圖/翻攝自 侯漢廷臉書)

侯漢廷15日在臉書PO出《三國演義》第27回中關羽「千里走單騎」的改編漫畫橋段，漫畫中可見，關羽為護送大哥劉備的兩位夫人回汝南，但扼守各個關口的曹軍將領卻一再刁難關羽，要關羽出具「通關文書」，關羽因無文書，只好一路過五關斬六將斬殺曹軍將士，過了黃河之後，才接到曹軍傳令遞來曹操親頒的通關文書。

但關羽納悶回應，「我已經過關了呀」，傳令兵要關羽領了文書便是，不過，打開文書一看，文中寫道「看到沒，我可是用八百里加急把通關文書交給你的，以後那些說我卡關羽，不讓你通關的，全都是謠言，假新聞，不愛大漢，要罰三百萬！」。

侯漢廷忍不住嘲諷，行政院說，不希望出現「台灣地區」或「復必泰」是為了「國家利益」。但他認為，首先，證明意識形態凌駕防疫，證實拖累購買疫苗進度。其次，台灣地區是蔡英文就職宣示遵守的《兩岸人民關係條例》之文字，民進黨執政多年亦不敢改，何錯之有？

侯漢廷說，最重要的，何謂國家利益？沒有人民何來國家？人民沒疫苗，何來利益？新加坡購買有「復必泰」盒裝疫苗，能先打疫苗比什麼都重要。民進黨滿口國家，實際早已忽略人民、根本僅為了民進黨自己的顏面。至於政府有沒有卡關？大概就像關公過五關斬六將。對此，羅智強16日在臉書分享該漫畫，並直呼，「這則漫畫不轉發對不起侯漢廷，更對不起蔡英文」。

行政院說，不希望出現「台灣地區」或「復必泰」是為了「國家利益」。 首先，證明意識形態凌駕防疫，證實拖累購買疫苗進度。其次，台灣地區是蔡英文就職宣示遵守的《兩岸人民關係條例》之文字，民進黨執政多年亦不敢改，何錯之有？ 最重要的，何謂國家利... 由侯漢廷發佈於 2021年7月15日 星期四