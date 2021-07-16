「帝寶名媛」陸勝文4年前將「仁愛帝寶」D棟21樓以高於行情的7.7588億元高賣給永柏企業董事長鄭中平，幫忙牽線的陸女好友蔡佩君，去年突然向調查局自首，爆料陸、鄭間是詐貸假交易，他們3人共同違反銀行法等罪，但台北地檢署調查後，確認貸款過程都合法，15日依罪嫌不足處分不起訴。

「仁愛帝寶」D棟21樓最早的屋主是陸勝文，2017年5月間以總價約7.7588億元賣給鄭男，每坪高達290萬元，名列總價最高、單價第三高，當時市場就認為其中有隱情；鄭男接手後，2018年以8.38億元求售，但賣不出去，2020年間又由戴德梁行公開標售，起標價每坪208萬元，總價5.659億元，等於直接打7折。

蔡佩君當時出面爆料，陸勝文因有債務問題，她也有借陸女8000萬元，才從中牽線，配合鄭男做假買賣，把價金拉高，讓鄭男向銀行多貸一些錢，原以為陸拿到該拿的部分後，就會還她錢，最後卻被鄭男私吞，她和陸都沒拿到錢。

蔡佩君不只向調查局自首，後又赴北檢控告鄭男詐貸、偽造文書，並提醒民眾千萬不要碰「仁愛帝寶」D棟21樓的買賣，以免捲入糾紛。

不過，鄭中平出庭時強調交易完全合法，並提出他幫陸女處理債務的資料；陸女則人在美國，沒有到案。檢察官調查也發現，銀行有先對帝寶鑑價，才決定放貸，過程一切合法，因此依罪嫌不足，處分鄭、陸、蔡3人不起訴。