北市副市長蔡炳坤15日才說北市不會發生疫苗混打情形，但16日卻傳出有計程車司機在5日就混打到了。蔡表示，當時那位司機去內湖高工接種站插健保卡的機器，還沒連到歷史系統，醫院現已補救，不過司機刻意隱瞞、又到處炫耀，實在不可取，雖無罰則，但有道德瑕疵。

蔡炳坤說，疫苗接種有標準作業流程，尤其對第2劑的把關，會看黃卡、健保卡，健保卡插到插卡機會連結到疾管署，會顯示接種過的疫苗廠牌等，但這名計程車司機5月7日是去松山機場，透過專案接種AZ疫苗，7月5日到內湖高工，也透過專案打到莫德納疫苗，司機卻說沒帶黃卡、健保卡又看不到小貼紙。

蔡說，現場人員有問司機是自己撕掉貼紙還是沒貼，但因那裡是院外接種站，當時還沒跟歷史系統連結，因此健保卡插進後無法判斷，所以讓司機接種，但醫院後來已補救，在院外接種站都有連結歷史系統，不會再發生。

「實不可取！」蔡嚴肅地說，司機刻意隱瞞接種史，混打後又到處炫耀，雖目前沒罰則，但有道德瑕疵，打疫苗是很開心，但混打造成的困擾是不對的，一段時間過後，也許中央允許混打，那司機再回頭看看現在做的事，到底有何意義？要一起努力、守護遊戲規則。