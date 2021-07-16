法務部矯正署泰源技能訓練所推動遠距課程，其中非洲鼓打擊音樂課程深受收容人喜愛。（泰源技能訓練所提供／蔡旻妤台東傳真）

法務部矯正署泰源技能訓練所推動遠距課程，其中非洲鼓打擊音樂課程深受許多大哥們喜愛，1名7旬學員表示「生平首次接觸這種樂器，雖然打到手麻，還是捨不得停下來」。

泰源技能訓練所近期積極辦理身障高齡健康促進處遇課程，其中最具特色者為「音樂藝術創作－曼陀羅式非洲鼓打擊課程」，課程可延緩老化及失智情形，授課老師透過視訊教學與學員互動，讓團體學員感到新穎又特殊。

其中70歲團體學員阿忠表示，生平首次接觸這類課程，「吃到這個歲數，還可以玩音樂、學繪畫」，他說，打鼓可兼做手部復健，雖然打到手麻，還是捨不得讓手停下來！

泰源技能訓練所表示，新式活動課程對於舒緩在監壓力、安定服刑情緒皆有顯著的效果，相對穩定了服刑環境，能使收容人安心學習、策勵未來。

所長林振榮表示，防疫期間，仍希望所有收容人都能藉著各項專業課程的推動，不因疫情中斷學習，透過矯治監禁、沉澱、蛻變、復歸，期盼能順利復歸社會，並以行動回報機構及社會的支持與鼓勵，降低再犯機會。