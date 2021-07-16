康橋國際學校林口校區第1屆高中畢業生蘇彥勳號召同學發起「挺醫護，送便當」活動，為第一線防疫人員加油打氣。（康橋國際學校提供／葉書宏新北傳真）

康橋國際學校林口校區第1屆高中畢業生蘇彥勳號召同學發起「挺醫護，送便當」活動，為第一線防疫人員加油打氣。（康橋國際學校提供／葉書宏新北傳真）

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，康橋國際學校林口校區第1屆高中畢業生蘇彥勳5月中旬號召同學發起「挺醫護，送便當」活動，至7月中旬足跡遍及雙北及桃園20多間醫院，共送出3000個便當，以實際行動替醫護加油。校方也稱讚，此舉從教科書難以學習，但卻是迎向未來非常重要的核心素養。

林口康橋表示，參加活動的學生們每周有2天上午5時許出門，大約6時就到達合作餐廳，從協助製作便當開始，緊接著搭車親送便當到各醫院，將愛心便當直送醫護人員手中，貢獻一己之力。

此外，除了學生們輪流拋磚引玉「挺醫護，送便當」活動外，實際上，全校也有許多家長共襄盛舉，以身作則做出良好的示範，與孩子一同為第一線防疫人員表達最崇高的敬意與感謝。

林口康橋畢業生趙于萱即將於今年入學加州大學聖塔芭芭拉分校，她分享說，自己親人也從事醫護相關工作，感同身受他們的辛苦，盼第一線醫護忙碌之餘也能享用餐點，因此想趁出國念大學前，為台灣多盡一份力。

「這群林口康橋的學生都是善良、熱愛自己生長家鄉的好孩子。」合作餐廳吳老闆表示，自己曾任林口校區第2屆中學部家長會長，孩子就是林口康橋的學生，串聯全校親師生的力量，甚至還有跨校區的青山校區家長也踴躍加入「挺醫護，送便當」活動。

吳老闆也說，盼未來康橋學生在海外都能互相幫助，延續服務情操與行動，為全世界帶來善心的力量，自己也將持續幫助弱勢團體。

林口康橋表示，學校不只重視課業上的學習，更希望培養孩子勇於挑戰與獨立行動的多元能力，為讓學習更多樣化，每年舉辦「行動勸募」和寒暑假志工活動，不僅培養出學生關懷與服務的熱情及對社會的高度關懷力，更學習到許多如溝通、團隊合作等帶得走的能力。

新冠肺炎影響全球之際，未來不論遇到任何問題，相信康橋國際學校所培育的孩子都能從容面對，更有智慧的解決問題，盼每位學生都能為世界盡一份心力，發揮影響力齊心抗疫、回饋社會。