網紅「微醺Rosa」去年剛畢業，在PTT職涯區發文透露自己是金融業新人，希望可以成為鄉民們的「理財專員」，由於她的五官立體清秀，加上豐滿好身材，立刻在網路上引發熱烈關注，不僅被瘋狂轉發到PTT股版、表特版討論，鄉民們也紛紛跪求開戶，頓時成為「理專女神」。

微醺Rosa不僅在發文當天就找到3位網友讓她開戶，更是一炮而紅，IG至今已經累積了超過10萬追蹤者，她也時不時會在社群平台放送辣照，更曬出自彈自唱的影片，把粉絲們迷得暈頭轉向之餘，她還是會宣傳正確理財觀念，超大反差意外引西不同領域的粉絲，人氣快速攀升。

隨著疫情爆發，微醺Rosa也只能待在家裡防疫，然而她卻不忘分享福利照，日前特別換上性感晚禮服，低胸設計讓她的深溝若隱若現，側邊全空更是讓她的東西半球曲線一覽無遺，感覺傲人上圍隨時都要掉出，古靈精怪的她也在發文學起饒舌歌手來一段即興RAP，「三不五時就吃個繽紛樂麥當勞，覺得太胖了就玩健身環喝每朝，覺得好辛苦再拿起一包麵來泡」。

微醺Rosa讓粉絲都笑翻，貼文一出立刻吸引2.5萬人按讚，可見她的超強魅力，網友紛紛激動直呼，「漂亮到~嚇掉我的毛」、「感覺是戰鬥服」、「這也太正了吧」、「性感美女！」、「妳看起來好美」、「不敢看太久」、「女神真的好美好漂亮哦」、「真品藏不住」、「好美的大學生……希望能健康的挺過這段疫情」、「光看人沒辦法認真看衣服」。