「英國廣播公司」（BBC）16日報導，「路透社」印度首席攝影記者、曾獲得「普立茲獎」（Pulitzer Prize）殊榮的西迪基（Danish Siddiqui），在報導阿富汗衝突時，與該國軍方部隊一同遭遇塔利班武裝份子的伏擊，不幸身亡。

BBC報導，西迪基為報導第一線戰事，15日夜間與阿富汗安全部隊一同行動，結果在阿富汗與巴基斯坦邊境的一處關鍵哨點附近，車隊遭遇塔利班武裝份子伏擊，西迪基在交火中不幸遭到殺害。

阿富汗駐印度大使馬蒙扎伊（Farid Mamundzay）16日在推特上表示，這位朋友遇害讓他遭受極大打擊，並說他2週前才和西迪基見過面，後者隨後便離開印度前往阿富汗。馬蒙扎伊也為西迪基的家屬和「路透社」致上哀悼之意。

BBC指出，西迪基已和「路透社」合作十多年，是該社於印度的首席攝影記者，2018年曾因報導緬甸少數民族洛興雅人（Rohingya）面臨的暴力，與阿比迪（Adnan Abidi）等6名同事，一同獲得美國新聞界最高榮譽「普立茲獎」的特寫攝影獎（Feature Photography）；近期也在報導印度新冠肺炎（COVID-19）疫情上，獲得全球的讚譽和肯定。

《今日印度》（India Today）表示，西迪基十分關注於全球發生的各種問題，先前也曾報導過香港抗議、尼泊爾地震、伊拉克戰事，以及阿富汗衝突等。他這次的任務是以美軍和北約部隊宣布撤離阿富汗為背景，報導該國南部坎達哈省（Kandahar）等區域的暴力衝突。