匈牙利總理奧班今天向國家廣播電台表示，匈牙利將從8月1日起提供追加接種第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的選項，並強制醫護人員接種疫苗。

路透社報導，奧班（Viktor Orban）表示，民眾第3劑應施打哪種疫苗，交由醫師決定，且第2劑與第3劑之間至少須間隔4個月，除非醫師另有建議。

人口1000萬的匈牙利是歐洲聯盟（EU）各國替大眾施打疫苗最迅速的國家之一，也是唯一在歐盟監管機構批准俄羅斯和中國製COVID-19疫苗前，就普遍使用這些疫苗的國家；此外，匈牙利也使用輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）和阿斯特捷利康（AstraZeneca）等歐美製疫苗。

截至昨天為止，匈牙利已為555萬民眾施打疫苗，染疫總數攀升至80萬8661人，3萬13人病故。

過去幾週來，疫苗接種活動已趨緩。奧班指出，9月初開學前將為各級學校12至16歲學童施打疫苗。