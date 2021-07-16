夏日炎炎，也是預防冬季疾病的好時機，中醫的三伏貼，就是在夏季最熱的的「三伏天」進行穴位貼敷，對於過敏性鼻炎、慢性支氣管炎、氣喘等患者，可以達到預防與治療過敏的效果。

衛生福利部南投醫院中醫科主任顏素美指出，三伏貼是取1年之中天氣最熱的3天（初伏、中伏、末伏），使用辛溫、溫陽、逐痰、袪寒的中藥，貼敷在人體背部俞穴上，達到天人相應、冬病夏治的治病方法。

顏素美表示，冬病夏治是針對一些因陽虛邪伏，而常於冬天寒冷季節發作的疾病，在夏季三伏天陽氣旺盛時進行治療，借夏天的陽氣使患者的陽虛狀況恢復正常，增強抗病祛邪能力，從而預防和減少疾病在冬季來臨時再發作。

中醫書籍中，關於三伏貼記載於明朝李時珍的《本草綱目》，及清初張璐的《張氏醫通》，對於過敏性鼻炎、慢性支氣管炎、氣喘、感冒易患者能達到減輕症狀，預防冬季發作的效用。

今年的三伏天是在7月21日、7月31日及8月10日，顏素美表示，三伏天貼敷時間，並非僅限這3天才有效，三伏天的前、後1個月，天氣最炎熱的時候，都是治療的好時機，這種療法屬傳統中醫的外治法，因為有驅寒溫陽的作用，所以特別適合虛寒體質的人。

臨床實驗證實，「三伏天穴位敷貼療法」可增加非特異性免疫功能和腦下垂體、腎上腺皮質系統功能，能有效降低過敏狀態，進而達到抗過敏的作用；衛生福利部南投醫院今年三伏天貼敷時間，從7月19日到8月13日。