四方行樂團近日推出團體首支原創單曲〈守候寂寞〉。（Psquare四方行提供）

新加坡兩男一女組合樂團「Psquare 四方行」，成軍5年近日發行團體首支原創單曲〈守候寂寞〉，街頭藝人出身的3位成員，包括主唱沈偉良、吉他手林湋雯 與鍵盤手劉恩慈共同累積上百場街頭及婚禮live演唱經驗，加上線上翻唱諸多暢銷金曲助攻人氣，被封為「星國F.I.R.」，更因此受邀至新加坡總統府內為總統哈莉瑪及夫婿阿都拉獻唱，聲名遠播。

「Psquare 四方行」本在新加坡民歌西餐廳駐唱，更以組團去報考街頭表演執照，當街頭藝人後收穫甚多，沈偉良表示：「印象最深刻的是有幾次在地鐵站出口連接購物中心廣唱演唱，因為現場反應太熱絡，購物中心索性開放停車場後門大廣場區域讓我們免費開唱，瞬間擠進上千人的畫面至今難忘，其中還有歌迷送飲料及食物給我們，感覺好像辦了千人演唱會般感動。」

問及當初想當街頭藝人的原因，「Psquare 四方行」透露跟台灣有關！鍵盤手恩慈說：「因為我很愛來台灣旅遊，看到好多台灣年輕人在街頭表演。當時就想到，其實新加坡的街頭也可以一樣有活力，有流行音樂，是年輕人唱歌的天地。我們就決定組成一團，考了街頭表演執照，讓更多人能認識我們。」對台灣人文風情印象甚好的「Psquare 四方行」，首次發行單曲積極搶攻台灣樂壇「太想來台灣作宣傳跟表演了，有機會的話希望盡快能見到台灣粉絲。」