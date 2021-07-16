不少人一生當中都在追求財富自由，近日就有網友在PTT發文問「有人30歲，月薪還2萬3萬的嗎？」貼文一出陸續引起不少鄉民討論。有位37歲人夫大方承認自己就是，這次離職恰好碰上疫情，無法立即銜接新工作，離職前薪水是33K，同樣身為沒存款的月光族，且日子過得「蠻(滿)開心的」。

該名網友在PTT貼文，他以「有人30歲，月薪還2萬3萬的嗎？」為題，表示想知道有沒有人已經30多歲甚至40歲，薪水卻還是像大學剛畢業領的薪資，在2萬到3萬之間徘徊，因此好奇問：「真的有人這麼魯這麼慘的嗎？有八卦嗎？」

文章一出激起不少網友反感回應「嗆我嗆夠了沒」、「我32歲32K啊 不偷不搶，怎樣啦」。不過，有名37歲男網友則是大方分享，「出社會到現在，畢業後在偏鄉小學做代課，兼跑樂器行教音樂，每個月2萬上下」，他去年才做了人生第1份正職工作月薪33000元左右，是沒存款的月光族。

「今年4月底辭了工作，跟以前的學生結了婚」，卻碰巧遇上疫情三級警戒，新工作延期了，他順勢休息幾個月，當起「家庭煮夫」，而妻子月收入也是3萬3000元左右。

月薪2、3萬很慘？男網友認為「你認為自己魯，那你就真的魯了！」，每天生活吃飽睡好，學習新事物過得很充實，還養了8隻貓、1隻大烏龜、1條大狗，「看你怎麼運用吧！我們還租1間套房跟1間平房」，他自覺「蠻開心的」。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情期間，找工作變得更艱難，為此，1111人力銀行也特闢防疫在家工作職缺機會，以及兼職打工專區來協助求職者有效且快速地媒合各產業需求，找到適合自身的工作增加荷包收入，一同度過疫情難關。