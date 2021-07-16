朝陽科大工設系粵台專班學生蔡旭東，以「多功能救生毯」作品勇奪德國紅點概念設計獎。（朝陽科大提供／林欣儀台中傳真）

德國紅點設計大獎成績公布，朝陽科技大學工業設計系教師劉兆漣，特別創作滿足建築工程、室內裝修等工程需求的「職人級摺疊落地工作燈」，奪下紅點產品設計大獎；另工設系粵台專班學生蔡旭東，也以「多功能救生毯」設計奪下紅點概念設計獎。

提到「職人級折疊落地工作燈（COMPA）」 ，劉兆漣說，他本身是資深設計師，為了滿足建築工程、室內設計等工程的照明需求，希望打造出獨特戰術外觀造型、兼具職人專業的現代印象派工作燈，才配合廠商投入設計。

此「職人級折疊落地工作燈」收折後長度僅有65公分，但展開後高度達2公尺，同時滿足場域照明、攜帶方便的特性，且其可使用充電電池、外接電源的方式供電，配合多段亮度調整，盼帶給職人更明亮、安全的工作場域，未來將銷往北美及歐洲市場。

蔡旭東設計的「多功能救生毯（Protect U）」屬於多功能應急救援產品，他說，此設計分別具有浮力助具、救生毯、簡易睡袋等功能，在戶外探險或緊急救援時可提供使用者基本的生活保障。此作品是在朝陽科大交流實習期間完成的畢業成品，也是東莞理工學院粵台產業科技學院第一件紅點獎。

朝陽科大校長鄭道明指出，紅點設計大獎名列世界三大設計獎，每年吸引超過60個國家、近萬件作品參賽，朝陽科大近5年內已榮獲4件紅點最佳設計獎、38件紅點獎及2件佳作獎，展現師生堅強的設計創作量能。