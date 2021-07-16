有些人個性火爆，但是心腸很好，星座運勢網站「星座漫畫」分析，天秤座、巨蟹座、獅子座、射手座的脾氣很差，動不動就生氣，但是他們本性善良，心腸很好，因此還是擁有好人緣。

▍1.天秤座

天秤座性格熱情又積極，行事風格直來直往，不過他們很容易被激怒，生氣的時候會講出嚴厲的話，因此給人脾氣不好的印象。不過射手座其實是刀子口豆腐心，往往是因為心裡擔心才會口出惡言，他們情緒來得快去得也快，不會把吵架時的氣話放在心上，他們本性善良單純，雖然脾氣差還是擁有一大票朋友。

▍2.巨蟹座

巨蟹座很會照顧人，平時看起來很溫和的樣子，不過他們心思很細膩，做事認真負責，不放過任何細節，因此如果有人在他面前擺出不負責任的態度，辦事得過且過，整天混水摸魚，就會引起他們的怒火，甚至直接把怒氣發洩出來，不過他們事後其實都會檢討自己，認為情緒化無法解決問題，畢竟他們本性善良，不想傷害任何人。

▍3.獅子座

獅子座性格急躁，而且喜歡掌控大局，如果有人不服從他，又把事情搞砸，就會激起他的怒氣，直接對當事人開罵。不過在冷靜之後，他們會意識到自己剛剛的表現並不恰當，若是覺得自己有錯，就會去和對方道歉，隨著一次又一次的衝突，獅子座會慢慢調整自己，他們雖然脾氣差，其實心腸很好。

▍4.射手座

射手座追求自由，喜歡隨心所欲的生活，如果感覺有人想要控制他，或者對他的行為指指點點，將完全無法忍受，他們會立刻反擊，甚至大發脾氣，不過事情過去後他們並不會記仇，他們追求快樂的生活，會努力解開彼此的心結，不讓一次爭執造成雙方撕破臉，因此脾氣不好依然能和大家相處融洽。