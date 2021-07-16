打不打疫苗、要打哪一種疫苗？是大家最近聊天的話題，為了提高民眾接種意願，許多施打站外面都會設置拍照打卡點，其中，臺大醫院還設計了好幾款疫苗貼紙，Q版手繪圖樣超吸睛，首批限量5000張，立刻吸引接種民眾的目光。

沒想到臺大醫院設計的「疫苗貼紙」，卻意外紅到國外。上面印有Q版的台灣黑熊、日本柴犬、美國老鷹和立陶宛白鸛，還有1瓶綁著跳傘的疫苗從天而降，以感謝3個國家熱心捐贈，有德籍記者在推特PO文分享，強烈建議這4個角色，可以做成一系列卡通。

原來，這貼紙的手繪稿是出自台大的眼科醫師，目前執業中，他很積極用他的平板畫一些圖案的元素，朋友看到了相當喜歡，連外國友人都在詢問。

目前國內新冠疫苗的接種對象已擴大至第10類，臺大醫院不僅配合臺北市衛生局，提供長者預約，也針對第1到7類別民眾，設立特殊門診，讓符合者都能盡快接種疫苗。其實接種站紛紛出招，設置打卡點拍照，贈送Q版貼紙，就是要透過不同方式，希望大家盡早施打疫苗。