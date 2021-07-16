三大法人本週回補台股，其中外資法人回補動作最為積極，外資本週大舉買超478.33億元，自營商也同步買超23.38億元，僅有投信法人調節77.84億元，三大法人合計本週買超台股423.88億元。台股今天受到台積電(2330)下挫拖累，失守萬八大關。不過，本週台股在電子股人氣回籠激勵下，週線收紅，指數仍在月線之上。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，今年來歷次加權指數來到萬點大關時，指數多會出現反覆震盪後再站穩，且台股進入7月開始展開季報行情，資金回流科技股的趨勢也逐漸發酵，配合下半年不論國內外經濟、企業獲利面等對於股市都屬正面幫助，目前台股企業全年度獲利年增率已上修至超過5成之多，台股沒有看淡的理由，看好科技與傳產雙主軸的多頭行情。

選股方面，葉獻文建議，看好下半年美歐解封後帶來的消費熱潮，以及手機新機備貨潮開始發酵，除了持續聚焦具有遠距題材的5G、電動車、高效能運算的半導體相關產業鏈外，亦看好強勁需求所推升的消費性電子類股，如光電、LED、TFT等相關類股；傳產方面，特別看好航運第三季獲利上修所帶動的上攻契機。

永豐金投顧則認為，大盤自五月低點以來，已經上漲近3000點，就幅度來說不可謂不大，但是就此主動退出戰局，可能掉入先入為主的困局。就像航運股，過去長榮(2603)的歷史天價遠在1990年2月的98.5元，本波段高價則已遠超過市場想像。所以目前大盤尚未跌破月線，應該追隨趨勢，仍站穩多方立場。