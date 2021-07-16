豐泰(9910)今日股東會通過每股配息3.7元，並完成董監事改選。豐泰今年仍維持7~10%擴產計畫，在越南、印度、印尼三地皆將持續擴產。

展望2021年，豐泰指出，在大陸方面，將持續提高生產效率及自動化藉此降低生產成本，越南則將提升生產高難度鞋型能力及效率，此外，今年在越南、印度、印尼三地皆將持續擴產。

豐泰2020年成品鞋生產量1.12億雙，年減9%，其中，中國大陸年減4%、越南年減1%、印尼年減2%，印度則因疫情停工37天及出勤率降低，因此年減幅度達29%。

在2020年各地區產量方面，中國大陸1100萬雙、佔比10%，越南6300萬雙、佔比56%，印尼1600萬雙、佔比14%，印度2200萬雙、佔比20%。

受疫情影響，豐泰去年全年營收689.6億元，年減7%，成品鞋銷售雙數1.1億雙，年減10%，歸屬母公司稅後淨利48.79億元，年減22%，每股盈餘5.53元。去年研發費用則為25.29億元，與2019年持平，佔營收比重約3.7%。