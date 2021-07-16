英國精品集團巴寶莉(Burberry)周五表示，受到年輕新客戶增加以及風衣和手提包強勁成長的推動，其銷售金額已經超過疫情爆發前的水準。

以格紋圖案著稱的Burberry表示，在截至6月26日的上一財季中，其營收增加86%，來到4.79億英鎊(約6.62億美元)，已高過疫情前水準。

在上個月，媒體傳出Burberry執行長Gobbetti將回到義大利領導Ferragamo，該新聞一度讓Burberry股價大跌10%。

Gobbetti表示，隨著產品系列吸引更多新的年輕人奢侈品客戶，公司全價銷售的產品加速。

另外公司在中國和南韓的銷售持續增長，推動上季亞太地區銷售金額年增27%。

由於新的年輕人客戶增加，美國市場營收表現尤其突出，年增率達341%，與疫情爆發前的兩年前相比，亦增長34%。

然而由於部分國家持續封鎖以及觀光客流量下滑，歐洲沒有出現復甦，營收甚至年減38%。