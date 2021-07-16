浩子表情搞笑彈吉他。（民視提供）

民視《綜藝新時代》主持人阿翔配合節目主題「雞農」，異想天開的慫恿孩子們玩「老鷹抓小雞」，以為疫情宅在家小孩們的體力消耗很快，不料，他們不僅操到阿翔軟腳，還一直哭喊「不要不要」，令阿翔無奈笑說：「想要玩小孩，得先把體力先練好，也奉勸各位爸媽，不要跟家裡的孩子過不去，因為那就是跟自己過不去。」

阿翔的搭檔浩子這次不深情了，一把吉他配上兩隻雞，帶著自家小孩一起搞綜藝，兩隻雞配合著浩子的搞笑歌詞，一邊亂舞一邊做效果，感覺就像是另一個浩子在操偶，看來浩子的小孩天賦異於常人，身上也藏著綜藝魂。

《綜藝新時代》為讓觀眾們宅在家不無聊，在粉絲專頁上發起用手機注音留言跟網友互動，沒想到瞬間引來1.2萬留言。題目「ㄏㄒㄌㄒㄕㄉ」讓愛慕籃籃的張立東趁機開撩，竟然打「好想籃像是東」，而籃籃不領情的僅打了「問號」作為回覆。

不僅如此，連炎亞綸、王晴、無尊、樂天女孩等許多知名藝人都爭相留言，陶晶瑩也寫下「和小林新神雕」的神秘6字，讓網友們歪樓頻問這位「新神雕」的主人小林到底是誰？和小林又要幹嘛？看來這次的小編讓大家在防疫期間找到了不少樂子。