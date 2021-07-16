本土疫情延燒逾2個月，全台三級僅借自5月中旬起已4度延長，各縣市教師甄選大都延期，規模較大的全國教甄原訂5月29日初試、6月26日複試，也改到7月24日初試、8月7日複試。

有考生反映目前全國仍是三級警戒期間，擔心7月24日的初試會造成群聚風險。教育部解釋，今年教甄已拉高防疫標準，例如1間試場（教室）容納的考生從去年的40人，降低為20人，以確保安全社交距離；全國試場總數也從去年的180間，大幅增加到478間。

去年首次應考的楊小姐表示，去年應試時因為準備不足，加上答題過度緊張落榜了，今年捲土重來本想好好雪恥，但碰上疫情光是防疫就讓人神經緊繃，現在除了反覆準備考試範圍，她也表示自己在家都戴著口罩、護目鏡，每小時取下休息10分鐘，提前適應應試的防疫環境。「前幾天真的不到1小時就覺得頭暈，經過2周，現在已經很習慣了，為了防疫的另類準備，盼能夠保持平常心答題爭取好成績。」

今年全國教甄共釋出388個缺額，有8032人報名。依規定COVID-19確診者，或被匡列為居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理、自主健康管理尚未獲知檢驗結果，皆不得參加考試。並拉大試場座位間距，即使在三級緊戒下也要確保試場工作人員、應是者安全無虞。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，像楊小姐提前演練應考的防疫配備，是很聰明的作法，因為應考本身就多少會緊張，若又因戴口罩護目鏡等覺得有負擔，一定會影響情緒牽動答題效率，並提醒應試者口罩一定要有備份，並建議準備護目鏡、面罩、酒精等，做好自我防護。另外，疫情尚未解除警戒期間，1111人力銀行特闢防疫在家工作職缺機會，協助求職者有效且快速地媒合各產業需求，找到適合自身的工作，一同度過疫情難關。