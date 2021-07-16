雖指揮中心宣布7月12日起，部分公共場所微解封，像是「遊樂園」、「電影院」等在符合防疫規範下都可開館營業，但由於疫苗覆蓋率過低，且業者態度相對保守，因此，微解封對經濟復甦助益非常薄弱，主要也因為很多上班族的荷包因疫情大幅縮水。根據1111人力銀行的調查發現，疫情影響上班族收入也跟著縮減，其中，佔比最高的是收入減少74.3%，另外維持不變的有24.5%。

面對上班族收入縮水，政府已編列2600億「紓困4.0特別預算」，截至6月下旬已經發出705億元的現金補助。雖然政府有誠意出手相救，但餐飲業原先僅針對正職員工的1次性4萬元補助，原任職於連鎖壽司店的店長小米表示，自己已經快2個月沒班可上，在公司服務多年，老闆也很照顧員工，這次大家一起面臨前所未有的難關，除了政府的補助加上之前公司發的小額補貼，只是，「家裡有9個月大的男寶，最近又意外懷上二寶，看看戶頭僅剩5位數存款餘額，心裡真的很慌，很擔心疫情持續延燒，到後來會連寶寶的奶粉錢都要用借的，還好勞動部再次推出紓困4.0勞工個人生活補貼方案，先生符合申請資格。」

勞動部指出，此次以全職(全時)勞工為補助對象，符合資格者可以請領每人1萬元的補助金額。勞動部表示，全時勞工生活補貼針對投保薪資24000元以上、且薪資減幅達一定標準之全時勞工推出，預估將有80萬名勞工受惠。全職勞工個人生活補貼將分為2個申請梯次，第1梯次已於7月12日開放線上申辦，申請資格：

今（110）年4月30日已參加就業保險

月投保薪資在24000元（含）以上至34800元(含)以下

5月或6月全月薪資較4月份受僱於同一雇主之薪資，減少達20%以上

減少薪資月份當月月底仍在職者

如符合以上條件，則將發放一次性之生活補貼1萬元

但基於資源有限，也規定勞工不得重複領取政府機關相同性質之補助、補貼或津貼。

1111人力銀行發言人黃若薇提醒，申請全時受僱勞工萬元生活補貼，上傳的薪資證明文件，請務必清楚及完整，以利加快審核入帳，才能加速撥款入帳及時填補現今缺口。根據統計截至昨（15）日已有7.5萬人完成登錄，5.5萬件完成銀行轉帳，撥款金額5.5億元。也勉勵資格不符，或已領有其他補助的民眾別氣餒，快下載1111人力銀行的求職app，或上1111人力銀行兼職打工專區，蒐羅短期兼職工作，多少貼補荷包，疫起度過難關。