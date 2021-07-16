國民黨立委洪孟楷今天表示，主計處早在今年3月底回函，稱疫苗採購非屬機密預算，衛福部該向國人交代，支付了一半的貨款，到貨不到10 ％，合理嗎？（摘自洪孟楷臉書）

中央採購疫苗預算67億元，遭質疑花費與實際帳目不符。藍委洪孟楷表示，5、6月暴增付出37.4億元，但到貨率僅10％，到底錢用在哪裡？還是支付給國產疫苗廠商？對於審計部稱「機密」，洪出示主計處早在今年3月底的回函打臉，該份回函稱「疫苗採購非屬機密預算」。

國民黨文傳會副主委鄭照新認為，此時執政黨不應該逃避，現在就是立院疫苗調閱小組啟動的時機，執政黨團如果再推託阻礙，就是心虛漏餡。

洪孟楷表示，政府分別於去年5月8日、今年6月30日編列115億元、260億元預算用於疫苗採購，目前用115億元採購2000萬劑疫苗，依照衛福部公布的特別預算使用明細，4月底疫苗採購預算支出29.6億元，到6月底累積支出67億元，等於5、6月暴增付出37.4億元，但那兩個月到獲率卻不到10％。

洪孟楷認為，衛福部應該向國人說明，這37.4億元是全都給國外廠商，還是有給國內廠商？疫苗單價不能說，但付出的總金額也不能說？這些都是人民的納稅錢，到底還要黑箱到何時？

洪孟楷不解，從去年至今年，疫苗採購合約永遠是蔡政府心中最神秘的那一塊，衛福部的宣稱被知道價格會影響簽約，但奇怪的是，永齡與台積電與BNT廠商簽約，媒體揭露單價，也沒看到任何的阻擋或延誤。

對於衛福部宣稱疫苗採購有保密合約，審計長陳瑞敏也說疫苗採購支付是「機密」，洪孟楷質疑，這是保證全都國外廠商拿到，還是有部分給國內廠商？一年多都買不到足夠的疫苗，一直用合約保密來搪塞，保護的到底是國家機密還是不當利益？

隨後，洪孟楷翻出今年3月29日主計處回函，稱「疫苗採購非屬機密預算」打臉衛福部，要求衛福部應向國人交代，支付了一半的貸款，到貨率不到10％，這樣的合理嗎？