在人與人交流的過程中，幽默感非常重要，不僅能夠快速拉近彼此的距離，還能在關鍵時刻發揮化解尷尬的作用。搜狐網命理專欄分析，雙子座、天秤座、水瓶座、射手座的人最有幽默細胞，擅長製造意想不到的樂趣，有他們在的場合總是歡笑聲不斷，這樣的人自然也非常受歡迎。

▍1.雙子座

雙子座平時喜歡追求各種新奇的事物，愛好廣泛無人能及，因此造就了新奇有趣的人格特質，加上他們天生社交能力強，能夠快速適應新環境，與人初次見面就能很快變熟。他們本性幽默風趣，不管是透過語言還是肢體，他們都能夠恰到好處逗樂旁人。另外，雙子座的人還很樂於自我調侃，這也是他們特有的幽默手段。

▍2.天秤座

天秤座是不折不扣的社交達人，他們不僅外在形象良好，氣質不凡，圓融的個性更讓他們能夠和各式各樣的人打成一片。他們擅長察言觀色，很有幽默細胞，能夠適時說出最恰當應景的話，因此往往能夠抓住好機會，不動聲色地製造歡笑。另外，和熟悉的人在一起時，天秤座的人更會大膽開黃腔搞笑，非常調皮。

▍3.水瓶座

水瓶座的人就像萬花筒般的千變萬化，常常給人驚喜感，但他們思維多變，經常打破常規，因此他們的幽默並不是人人都能聽懂的。水瓶座最擅長講冷笑話，或是無厘頭的話，乍聽之下只會讓人覺得莫名其妙，但事後回想起來，才會發現意味深長，令人捧腹大笑。

▍4.射手座

射手座的人頭腦聰明、思想開放，大多見識不凡，因為他們有一顆愛冒險的心，在經過一番闖蕩後，不僅開闊了視野，也讓自己多了很多新知識。射手座的個性幽默風趣，加上率真的個性，讓他們非常受朋友歡迎，他們很善於運用誇張的口吻，分享自己所見所聞的趣事，戲劇效果十足。