周五的官方數據顯示，在今年前幾個月的加速之後，歐元區六月通膨放緩。另外，五月由於出口減少，貿易順差也降低。

歐洲統計局表示，歐元區19個成員國六月的消費者物價年增1.9%，略低於五月的2.0%增幅。這是自去年九月以來首見的增幅放緩。

該終值數據確認了6月30日的初值預估。

排除波動性較大的食品和能源價格之後，核心通膨也穩定停在0.9%。另一更狹窄，排除酒類和香菸價格的指數則來到0.9%，稍低於五月的1.0%。

歐洲央行預計通膨將在今年稍晚升高，但是明確表示了，該加速為全球經濟從疫情復甦、一次性因素的推動。

在六月通膨上升1.9%當中，能源價格的上漲貢獻了1.16個百分點。

統計局另外公布數據，歐元區五月貿易順差較四月減少。五月出口金額為1882億歐元，進口金額為1807億歐元，貿易順差為75億歐元，低於四月的109億歐元。