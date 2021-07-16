被譽為影史上最靈活胖子的洪金寶，在2017年因為膝蓋出問題，不時以輪椅或拐杖代步；現年69歲的他，最近更被網友在上海某菜市場偶遇，身形明顯消瘦不少，更有一位身穿黑衣的同行女子伸手阻止網友拍攝：「你不可以這樣。」

影壇大哥大洪金寶近日被網友在菜市場偶遇，並將偷拍影片上傳至社群網站上，引發討論。影片中洪金寶一身草帽外加格子襯衫的輕鬆打扮，坐在輪椅上認真挑菜，雖然只能看到他的側影，但身形明顯較以前消瘦許多，頭髮也白了不少。

洪金寶坐輪椅現身菜市場，一旁還有女子阻擋民眾偷拍。(取自抖音)

這位上傳影片的網友更坦言，因為保鑣不讓拍的關係，只能拍到影壇大哥的側臉。果然影片中就有一位與洪金寶同行的黑衣女子，一度伸手想擋掉網友偷拍鏡頭，並喊話：「你不可以這樣。」

而洪金寶坐輪椅的模樣，更在網上掀起熱議，不少網友訝異「明星只有兩個偶像，一個洪金寶，還有一個李連傑，人啊，終究會老，珍惜眼前吧」、「誰都有老的那一天」、「年輕拍戲傷筋動骨，老了一身病」、「真的瘦了好多」，但也有人質疑網友偷拍之舉不可取，但該網也也回擊：「公眾人物有啥偷拍不偷拍的。」