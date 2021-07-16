中選會今天宣布，原訂8月28日舉行基進黨立委陳柏惟罷免案投票，受疫情影響延至10月23日投票。國民黨質疑，原本8月28日罷免投票就是法定公投日，基於相同的疫情原因，中選會卻將原本應同日舉辦的罷免與公投，延期後改為不同日期舉行，「原本掛鉤刻意脫鉤」，令人懷疑是要意圖壓低罷免投票率，充滿政治操弄痕跡，更是極端輕視人民的粗糙做法。

國民黨表示，中選會先前宣布8月28日四項公投案延到12月18日，今天卻宣布同樣原訂在8月28日舉行的罷免陳柏惟投票，延期到10月23日，原本同一天舉辦的罷免與公投，因為同樣的疫情原因，卻延期到不同天舉辦，等於多增加一次的群聚機會，邏輯自我矛盾、令人不解，更無法說服台中鄉親。

國民黨說，中選會既然自承罷免與公民投票並無明文規定不可於同日舉行投票，又為何刻意將罷免案刻意與公投脫鉤？中選會所公布的延期理由中，聲稱公投法規定固定公投日期，是要避免對「人」投票與對「事」投票同時舉行，是自行擴張解釋法律意旨，所謂「罷免與公投分開辦理，可確保罷免及公投結果與民意一致」，更是毫無依據的瞎扯，對此嚴正譴責。

國民黨強調，中選會應重新說明延期到10月23日的理由，包括有沒有徵詢中央疫情指揮中心的專業建議等，並且應該向大眾說明相關防疫計劃，否則難脫刻意藉脫鉤公投護航被罷免者，抵制人民行使民權的嫌疑。