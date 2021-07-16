在台中市西區某社區擔任管理委員會主委的房姓舞蹈教師，去年2月間，在其經營的舞蹈工作室上課，卻因音樂開太大聲，引發隔壁林姓住戶不滿，雙方發生爭執，未料，房女竟踹林女下腹、腿部並毆打她，林女憤而提出傷害告訴，台中地院依傷害罪判房男拘役55天，可易科罰金。

判決指出，房女是該社區管委會主委，並於社區大樓7樓經營舞蹈教室，而林女與男友則租住在該舞蹈教室隔壁，去年2月22日上午約11點鐘，房男因上課、在舞蹈教室內播放音樂，林女認為聲音太大、影響其睡眠，便打電話給社區吳姓管理員、要求吳男處理。

未料，就在吳男上樓要處理此事時，房女竟用力捶打林女住處的門，見林女走出來，就趨前踢踹林女下腹部、腿部，導致林女跌倒在地，房女見到林女從地上爬起，又與林女扭打在一起，導致林女頭皮鈍傷且手肘、髖部、小腿等多處挫傷。

林女氣憤提出傷害告訴，但房女否認傷害林女，她辯稱，當時林女來自家按電鈴、要求不要出聲，自己只好找管理員調解，並問林是否在酒店上班、才會生活作息與他人不同，未料林女接著說被侮辱並踢人，雙方才會打起來，她是為了抵擋才正當防衛。

吳姓管理員則作證指出，他接到林女電話、上樓欲處理此事時，就見到房女搶到前面猛敲擊林女房門，兩人接著拉扯，因事情發生太快，沒有看清楚是誰先動手。法官則認為，房女就為了音樂播放大小聲的問題，對鄰居訴諸暴力，且事後意圖掩飾犯行，依傷害罪判她拘役55天。