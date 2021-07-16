入圍去年金馬獎7項大獎的港片《手捲煙》，由新銳導演陳健朗執導，透過影帝林家棟飾演的退伍華籍英軍關超，以及比平卡瑪（Bipin Karma）飾演的南亞裔香港人文尼一角，交織出世代香港人在社會邊緣奮力生存、追尋身分認同的故事。電影不僅拍出經典港片的風味，也開創黑幫電影的新境界。

林家棟在片中和比平卡瑪有不少對手戲，比平卡瑪更是第一次演戲就表現非凡。他表示拍戲時其實非常緊張，全靠林家棟引導，有一次林家棟甚至突然對他爆粗口說「聽了有沒有不舒服，你要記得這種感覺，因為戲中的角色就是成天被人罵。」才成功讓他進入角色狀態。

片中除了林家棟與比平卡瑪精采的對手戲之外，片中的黑社會則由一票實力派演員詮釋，袁富華一口銀色假牙與臉掛刀疤的白只飾演逞凶鬥狠的香港黑社會，而太保與杜燕歌則代表台灣的黑幫勢力，太保說：「我飾演台灣的黑幫老大，叫作竹昇，因為我的小弟（杜燕歌）在戲裡面失蹤了，他比較講義氣，所以來到香港要找他的手下。」

原本在電影《叔·叔》裡飾演戀人的太保和袁富華，這次在《手捲煙》中卻反目成仇，也成為意外亮點。而片中太保冷眼旁觀關超及香港黑幫鬥毆時所說的台詞「你們只懂自己人打自己人」，透過他強大而獨特的演員氣場，展現出彷彿事不關己又耐人尋味的氛圍，也讓這句話成了影迷推崇的金句。《手捲煙》將於7月22日在台上映。