台灣「第一名媛」孫芸芸身為微風廣場董娘，經常現身活動或幫自家商品拍照宣傳，每每現身，都讓人驚嘆她的凍齡之術，如今43歲外型卻宛若少女，是許多女性心目中羨慕仿效的對象，而如今又多了一個驚艷點，去年她的長女廖思惟(Trinity)終於公開亮相，美貌讓人驚嘆完全繼承媽媽優秀基因，不料近日廖思惟分享染髮後的新照片，竟被嫌老氣，但她輕鬆神回，被讚EQ超高，實在不是同一個水平。

孫芸芸年僅21歲就嫁給三僑實業董事長廖偉志之子廖鎮漢，婚後育有一子一女，雖孫芸芸成了微風董娘兼第一名媛，經常接代言、拍雜誌，曝光度極高，但夫妻倆對孩子們的隱私非常保護，直到去年愛女廖思惟滿20歲，才出席了微風集團尾牙，跟媽媽不相上下的美麗容貌讓眾人為之驚艷，廖思惟跟孫芸芸站在一起，猶如姊妹般，畫面超美好。

自從公開亮相後，廖思惟也放開手腳積極玩社群，每次po照都被讚仙氣飄飄超美，這兩天廖思惟透露去染了頭髮，換了髮色後的新照，也po在擁有15萬粉絲的「小紅書」平台上，只見她將及腰長髮燙了微捲，染上可可奶茶漸層色，非常顯白，穿著牛仔破褲搭配薄針織上衣，時而在沙發上低頭微笑，時而跟小狗玩耍，相當青春寫意。

不料這一系列照片，被某網友嫌棄「染了顯老，還是自然髮色有氣質」，而廖思惟看了不但沒發火，反倒貼了個笑哭的表情，回應：「我就是跟他說我要一個沒有氣質、顯得老的頭髮色，你太厲害了…」，讓人直讚根本神回覆，也勸她別在乎網路上的評論，而廖思惟態度仍是淡定，表示「反正他們就寫他們的，我還是發我要發的，他講他的不關我的事，我發我的也不關他的事」，EQ實在有夠高。