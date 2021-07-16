為提高女性就業率，台南市政府勞工局積極開發多元職缺，協助工作媒合，並積極鼓勵企業設置托兒設施，數據統計，與去年同期1~6月推介就業率57.77%比較，女性就業情況有明顯成長，達60.70%。

根據行政院主計總處的統計報告，2020年全國失業率平均為3.85％，台南市則是3.8％，與高雄同為六都最低。不過女性失業率達到4.1％，與高雄市女性失業率4.2％，女性失業率在六都中，台南市及高雄市偏高。對此，深入探討原因發現，台南市產業特性以製造業居多，屬非女性偏好求職的類型，此類型職缺佔總額的78.27％。

為建立女性友善職場，台南市勞工局持續開發服務、行政、銷售等多元職缺，協助女性工作媒合。統計今年1月到6月的女性求職人數為2153人，推介就業人數為1307人，推介就業率為60.70％，與去年同期相比，女性就業情況有明顯成長。

另外，台南市長黃偉哲表示，透過友善職場建立、改善勞動環境均有助於職業婦女再就業，市府訂有「臺南市補助雇主設置哺集乳室與托兒設施或提供托兒措施經費實施辦法」，補助事業單位設置哺集乳室、托兒設施及托兒措施，呼籲企業一起建構友善工作環境。

勞工局王鑫基局長表示為促進二度就業婦女或其他就業條件弱勢女性就業，勞工局開辦新女力就業促進講座、工作坊，規劃「服務產業介紹與趨勢分享」、「求職權益與職場適應」、「職涯實踐與能力探索」等課程。同時也鼓勵雇主可以透過企業幼兒園、聯合托育、社區公共托育家園、職場互助式教保服務中心等多元設(措)施，不僅能幫助企業吸引人才，也有助於女性就業。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，企業福利中若有設置哺集乳室與托兒設施，是女性就業一大誘因，企業可多方考慮，設置優良福利，不僅留住好人才，更可吸引好人才。另外因疫情期間，找工作變得更艱難，為此，1111人力銀行也特闢防疫在家工作職缺機會，協助求職者有效且快速地媒合各產業需求，找到適合自身的工作，一同度過疫情難關。