人民幣兌美元在岸價（CNY）16日收市跌66個基點，中段一度跌破6.47，低見6.4711。人民幣兌美元在岸價16日收報6.4678，較15日下午4時30分收報6.4612，跌66點子，跌幅為0.1％，較晚上11時30分最後成交價6.4615，走弱63點子。

香港信報報導，離岸價（CNH）16日早段一度跌破6.47，低見6.4741，截至下午4時45分，離岸價報6.4696，在岸價報6.4671。人民幣兌美元中間價16日報6.4705，較15日報6.464，跌65個基點，跌幅為0.1％。

交易員指出，美國聯準會主席鮑爾15日晚間講話沒有引起波瀾，而向好的美國就業數據，加上疫情有復燃跡象，提振美元，人民幣承壓小幅走低，但近期缺乏關鍵指引，人民幣很難擺脫區間走勢。

中國人民銀行發布數位人民幣的研發進展白皮書顯示，繼續穩妥推進數位人民幣研發試點，不預設推出時間表。此外，數位人民幣堅持M0定位，不計付利息，以降低與銀行存款的競爭。數位人民幣的投放方式與實體人民幣基本一致，採用雙層運營模式，且由商業銀行負責向公眾兌換的業務。