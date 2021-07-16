證交所統計，累計年初開盤迄今共128個交易日，集中市場總成交金額為55.74兆元，日均值為4354.89億元，股票成交量周轉率為129.55％，股票日均量周轉率為1.01％。

證交所統計，7月16日台股收盤17895點，周漲233.77點，漲幅約為1.32％，產業別指數方面，漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲15.17％為最大，跌幅以油電燃氣類指數下跌6.78%為最大。

本周集中交易市場總成交值為2.84兆元，全體上市股票成交值為2.77兆元，股票成交量周轉率為4.94％。

各產業上市股票成交值前三名為：航運類1.04兆元，占全體上市股票交易金額37.46％；半導體類7297.96億元，占比26.38％；電子零組件類2406.04億元，占比8.7％。

成交量周轉率前三名產業為：航運類23.75％、玻璃陶瓷類14.01％、電子零組件類11.07％

另外，截至7月16日全體上市公司總市值為54.82兆元，周增加7175.56億元，增幅約為1.33％。