根據《財訊》報導，累計EPS（每股稅後純益）已達11.82元，年增率17.54倍，帶動股價突破300元，遙遙領先陽明與長榮。公司「錢」景大好，卻傳出即將召開的股東會欲修改公司章程，降低員工分紅比率，讓萬海員工傻眼。

《財訊》報導指出，據了解，原本按公司章程規定，萬海每年獲利需分別提撥一%給董監與員工，但今年股東會卻有修改章程議案，重點是將提撥員工酬勞及分派股利的最低成數，自原來的1%降至0.6%，董監則不變。

萬海員工私下向《財訊》透露，在修章案上，公司僅以「考量本公司中長期發展及財務規畫⋯並為本公司資金規畫彈性所需…」為由，就要改變員工權益，但絕大多數同仁均不知情，就算知情，也只能眼睜睜看著公司股價和獲利風光，同在一條船上的他們，卻要遭受「調降艙等」的待遇。

《財訊》採訪團隊詢問萬海是否已做內部溝通？會用其他方式補償員工嗎？萬海發言系統僅低調表示，公司不方便回應，可能要待7月20日修章案通過後，才能確定新的員工薪酬會怎麼分配。