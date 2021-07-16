華山分屍案，凶手陳伯謙被控性侵、勒斃酒醉的高姓女學員，並肢解成7大袋棄屍，他狂言要出書「賺一桶金」，寫「變態殺人魔的心情自白」，他不滿遭民事求償案的北院法官審案，聲請法官迴避被駁回確定後聲請釋憲，司法院大法官認為不符合規定，決議不受理。

陳伯謙在華山草原搭建「野居草堂」推廣傳統弓道技藝，高姓女子2018年5月31日到草堂飲酒聊天，翌日凌晨酒醉昏睡 ，陳趁機性侵並勒斃高女，將屍體藏放草堂內塑膠箱，再於6月3日深夜分屍，隔日清晨運至陽明山區棄置，另將左乳、外陰部分製成標本收藏。

刑事部分一審判陳男死刑，高院二審認定符合自首要件，改判無期徒刑，案經最高法院撤銷發回，高院更一審審理中。

民事部分，高女父母分別向陳求償659萬7561元、741萬8813元，陳伯謙與他的律師黃致豪，認為台北地院民庭法官楊惠如審理，正是一審判陳死刑的法官林彥成之妻，陳因此認為楊的判決恐有偏頗之虞，聲請法官迴避遭駁回後，抗告到最高法院駁回確定。

陳伯謙認為最高法院駁回抗告的裁定，有牴觸憲法之疑義，聲請大法官解釋，司法院大法官認為，陳無法具體指摘有何牴觸憲法之處。聲請案與大審法規定不合，決議不受理。

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