PLATTS報導，受惠油價高檔及旺季需求支撐，遠東區五大泛用樹脂現貨行情走堅推進。其中，PE彈升40美元；PVC、ABS維持1240美元、2280美元高檔價位；EVA、PP同步小跌10美元，PS下滑20美元。台塑(1301)、台聚(1304)、亞聚(1308)、華夏(1305)、聯成(1313)、台化(1326)、國喬(1312)、台達化(1309)營運受惠。

近期油價上漲至2018年10月來新高，部分塑化產品止跌反彈。第三季進入聖誕節裝飾用PVC、天然氣管、包裝用HDPE、農膜用LLDPE、飲料杯及水杯用PP等石化產品傳統旺季，且歐美疫苗接種普及，陸續解封，下半年返校潮、聖誕節等消費需求商機可期，帶動近期包括PE、PVC、EG報價行情走堅墊高。

其中，第三季HDPE有3家同業歲修，合計年產107萬噸；LLDPE亦有3家同業歲修，合計年產80.5萬噸，市場供給減少。伴隨邁入大陸HDPE包裝材及LLDPE農膜傳統旺季，另飲料瓶、瓶蓋料及帆布拉絲料等差別化產品夏季需求佳，加上大連期貨價格觸底反彈，PE價格止跌回升。

南亞認為，大陸聚酯產業第三季進入旺季，EG需求增加，而麥寮EG1、EG2恢復生產，及德州EG1亦將於8月完成歲休，第三季外售量將逐漸恢復正常。另，聚酯絲各大品牌廠對2022年春夏預估普遍樂觀，備胚起動後，也有利需求增加。

台化表示，塑膠產品6、7月進入淡季，市場觀望需求保守，產品價格有些下跌，但僅僅緩跌，顯示市場仍然健康；進入旺季後，若海運艙櫃能夠供應趨緩，屆時外銷順暢、內需旺盛，市場或可恢復。

ABS、PS漳州奇美新產能對市場有一定影響，但在庫存去化後，旺季到來市場可望恢復活力。PP預計有230萬噸新產投放，影響較大，將以市場、產品差異化條件，減少衝擊。