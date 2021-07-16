慶祝品牌成立47周年，台灣人氣炸雞品牌頂呱呱七月份各種優惠輪番上陣。7月19日至7月23日只要47元就可購買頂呱呱明星單品，7月20日推出曾創單日賣破萬份的「經典原味一斤雞」，同集團東京油組総本店也加碼，7月19日到7月22日店內油麵不分大小碗、口味，均一價200元。除此，7/20日品牌生日當天，頂呱呱旗下品牌也推出一日限定生日同慶優惠活動。

頂呱呱7月20日推出老饕最愛的一斤雞，滿滿600g的肉滿足每一個雞肉控，門市自取特價180元，UberEats上同步開賣特價220元；一人限購2份，各店數量有限賣完為止。7/19、7/21、7/22依序推出阿勇雞塊、呱呱包、地瓜薯條(大)，全部單點都只要47元，1人不限購買份數，各店數量有限賣完為止。7/23最後一天一起揪朋友開喝，可樂飲品買一送一，不限同品項以低價者做贈送。

頂呱呱生日集團同慶「東京油組總本店」全台三間門市推出優惠，7月19日到7月22日招牌醬油油麵、辣味味噌油麵均一價200元，不管大小碗價格都一樣，現省80元，僅限四天不要錯過囉。

7/20當天頂呱呱集團旗下品牌共同推出限定一日優惠，頂呱呱功夫茶消費任一飲品即贈爆爆珠、椰果、珍珠（任選一）；新加坡人氣美食發起人肉骨茶，單點消費滿300元贈送人氣肉骨茶一碗；UNCLES魷魚大叔，消費滿500元贈送辣味炸雞翅半份(6支)；東京油組總本店台灣，消費任一碗油麵即贈送半熟蛋一份；ＷingsＷorkshop!雞翅食研所，全口味6pcs雞翅只要99元。最後還有加碼再加碼！除了餐點優惠，凡於7/20-7/31於頂呱呱全台門市及頂呱呱集團旗下品牌，消費滿額即可享抽抽樂一次，多樣美食兌換券等你抽！

台灣炸雞品牌頂呱呱2018年正式插旗美國紐約，與全球擁有超過300間手搖飲品牌「功夫茶Kung Fu Tea」合作（以下簡稱美國功夫茶），推出經典組合「炸雞配珍奶」，讓紐約客迅速著迷愛上，希拉蕊、亞瑟小子喝過後也愛不釋手，為之瘋狂。頂呱呱X美國功夫茶目前在台灣共有10間分店，包含忠孝旗艦店、遠百信義A13店、劍潭店、新莊店、花蓮店、澎湖店、板環二店（板橋環球2F）、101店、桃園新光影城店，以及基隆仁三店。