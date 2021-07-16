歐洲聯盟（EU）今(16)日公布斯洛伐克將捐贈1萬劑COVID-19疫苗給台灣，主要為了感謝台灣曾在疫情期間捐贈70萬片口罩，斯洛伐克是繼立陶宛之後，第2個向台灣捐贈疫苗的歐盟成員國。

1年前，台灣對歐洲11國即時馳援捐贈700萬片口罩，其中，斯洛伐克獲得70萬片，讓斯國對台灣超有感，駐台的斯洛伐克經濟文化辦事處，透過粉絲專頁強調「斯洛伐克並沒有忘記自己的朋友，1年前台灣向斯洛伐克雪中送炭，捐贈了口罩。現在斯洛伐克也將貢獻自己一份綿薄之力，捐贈台灣1萬劑疫苗，表達支持。」

對於國際友人伸出援手，不僅外交部隨即在下方留言，「謝謝斯洛伐克」，大批網友紛紛留言「感謝斯洛伐克的支持」、「期待疫情過後能去觀光，我很樂意多認識我的朋友」、「遠方的國度送來溫馨的禮物，無限的感激迎來互助的友誼」，並用斯洛伐克文寫道「ĎakujemSlovenská（謝謝）」，願能「共度疫情難關！」。

斯洛伐克是繼立陶宛之後，第2個歐盟成員國捐贈疫苗給台灣。（圖/翻攝自Google地圖）

歐盟今年5月喊出歐洲隊（TeamEurope）口號，與成員國一起盡力協助其它國家取得疫苗，歐盟表示，所有人都獲得疫苗對擊敗全球疫情相當重要，至今成員國已捐贈超過300萬劑的COVID-19疫苗給世界各國，部分運輸費用由歐盟承擔，其中，斯洛伐克捐贈1萬劑給台灣，疫苗品牌也已決定，待完成作業後將對外公布。

斯洛伐克是繼立陶宛之後，第2個向台灣捐贈疫苗的歐盟成員國，斯國去年10月就將台灣列入「綠色國家」名單，而台灣是在斯洛伐克投資的第2大亞洲國家，提供數千個工作機會。近年雙方也積極在科技、經貿、環保及文化等領域加強合作。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，台灣日前已收到美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗、日本分3批送達的334萬劑AZ疫苗，及立陶宛將捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，現在斯洛伐克宣布捐贈1萬劑疫苗給台灣，展現國際友誼，實屬難能可貴，黃若薇提醒，抗疫尚未成功全民仍須努力，遵守戴緊口罩、減少非必要出門、禁止在外飲食的規定，大家都要好好的保重身體。還有警戒未除，找工作仍艱難，1111人力銀行特闢防疫在家工作職缺機會，協助求職者有效且快速地媒合各產業需求，找到適合自身的工作，一同度過疫情難關。