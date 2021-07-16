實施防疫三級警戒，衝擊各行各業，就連私人教育產業也大受影響，甚至有安親班業者撐不下去而被迫倒閉。為補貼業者損失，根據綜合紓困4.0原方案與精進方案內容，在符合紓困資格條件下，包括機構可依雇員數獲補貼、貸款手續費減免與利息補貼，且受雇員工及教職員可申領4萬元補貼。

補教相關產業涵蓋補習班、課後照顧中心、安親班等，在補教業經營者部分，紓困對象分為2種：第1種是今年5月到7月，補習班或課照中心任1個月營業額減少達50％，依本國全職員工人數乘以4萬元，補貼其員工薪資及營運成本；第2種是受中央政府命令停業，且給付全職員工未達基本工資的補習班和課照中心，以其雇用員工數每人1萬元計算，給予一次性停業補貼。而在補教業受雇者部分，受雇員工可獲得一次性薪資補貼3萬元，另由就業安定基金加發生活補貼1萬元，共4萬元的紓困補貼，由補習班或課照中心一併領取再轉發給員工。

擔任兒童美語教師的Theresa表示，原本暑假夏令營已經安排了一系列的課程，包括帶著孩子outing出遊，想不到5月宣布防疫三級警戒後，完全打亂了教學排程，為達成「停課不停學」目標，安親班趕緊外包請工程人員忙架設學習網站，並運用現有的教材資源，推著孩子們一步步去習慣線上學習這件事。

暑假課程全面改成線上，費用已經是5折收取，並請老師一一致電家長說明課程內容，以維持安親班營運開銷，Theresa說從事教育工作廿年，從未遇過這樣的大事，目前推出的線上課程，以兒童美語的部分，家長比較願意付費，其他像是創意美勞課，可能是因為替代性高，家長為了省錢，會去書店購買現成的材料包在家裡陪著孩子手作，因此這類課程反應則普普，幸好疫情已漸漸平息，感覺離解封不遠了，希望大家要落實防疫規範，盼能在726之後降回二級，讓孩子們早日回到教室。

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