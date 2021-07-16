高雄市一名65歲蔡姓男子於15日上午接種莫德納疫苗，於同日下午身體不適倒地，經送醫仍不治。檢警初步相驗判定無外力介入，但死亡是否與施打疫苗相關仍待解剖釐清。法醫高大成指出，只要解剖確認心肌有無過敏細胞就能釐清是否與疫苗有關。

據了解，蔡男平時於碼頭擔任領班，15日上午前往高雄展覽館施打疫苗便去上班，下班返家時卻在更換衣物之際突然昏倒，經家屬緊急報警送醫，卻搶救不回，於同日晚間7時11分宣告不治。

蔡男的妻子悲慟指出，丈夫的身體狀況良好，先前兩人討論到有民眾施打疫苗後死亡，她曾勸丈夫「不要打」，但丈夫仍舊堅持，孰料打完疫苗沒多久，丈夫驟逝，讓她難以接受，不曉得之後該怎麼辦。

據《ETtoday新聞雲》報導，高大成指出，倘若是施打莫德納疑苗，有機率造成心肌發炎，若解剖後查明死因為中風，就與疫苗無關；高大成解釋，若真的是心臟病，需要於心臟進行切片分析，若檢驗結果顯示為心肌炎且都是過敏細胞，尚無法認定卻也無法排除與疫苗有關，而若是普通發炎細胞，則可能與死者生前的疾病有關。

高大成也說，民眾施打疫苗後猝死要證明與疫苗相關有一定的難度，此外，多數猝死者均患有疾病，沒有疾病者施打疫苗致死的案例微乎其微，因此疫苗還是十分安全，對大眾仍很有用。

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