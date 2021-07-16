今年5月底，AZ疫苗開始接種，新北市第1階段僅分配到1.8萬劑，不但比台北市2.2萬劑少，也少於高雄的2.1萬劑，新北市副市長劉和然今中午接受《飛碟午餐》節目專訪，再度談及此事，呼籲部長要「無私」，中央不要看到新北或侯友宜的建議就有防衛心，畢竟只有中央地方一條心，才能戰勝新冠肺炎病毒。

劉和然並舉例，除新北市，台中市長盧秀燕也很委屈，台中人口與南部該縣市人口差不多，但疫苗只能打到66歲而非65歲，認為現階段雖疫苗不足，但起碼分配要做到均。